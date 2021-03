Domžalčani in Celjani napredovali v četrtfinale

Ljubljana, 18. marca - Domžale in Celje sta se kot zadnja prebila v četrtfinalu pokala Pivovarne Union. Nogometaši iz Domžal so danes v Prekmurju premagali Beltinčane s 3:0 (2:0), Celjani pa so bili na Gorenjskem boljši od Kranjčanov z 2:1 (2:1). V četrtfinale so se že prej prebili Maribor, Kalcer Radomlje, Olimpija, Koper, Drava in Nafta 1903.