SD, LMŠ, Levica in SAB zahtevajo nujno sejo odbora za zdravstvo glede naročila cepiva

Ljubljana, 18. marca - Stranke SD, LMŠ, Levica in SAB zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za zdravstvo, na kateri želijo razjasniti podrobnosti glede naročanja cepiva Biontecha in Pfizerja, ki bi ga Slovenija decembra v drugem krogu nabave lahko naročila, pa ga domnevno ni. Na seji želijo ugotoviti, kdo je odgovoren za to.