OECD zaskrbljena zaradi pomanjkljivega pregona podkupovanja iz tujine v Sloveniji

Pariz, 18. marca - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v danes objavljenem poročilu ocenila, da je pomanjkljivo preganjanje podkupovanja iz tujine v Sloveniji še vedno zelo zaskrbljujoče. Zaskrbljeni so tudi zaradi očitkov o političnem vmešavanju v organe pregona. Kot pozitivno so medtem ocenili zaščito žvižgačev.