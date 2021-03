Mladi slovenski nogometaši začeli priprave na EP

Ljubljana, 18. marca - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je danes v Mariboru začela priprave na domače evropsko prvenstvo. Uvodnega zbora se je zaenkrat udeležilo devet nogometašev iz slovenske lige, ki so uspešno prestali testiranje na prisotnost novega koronavirusa. Preostali fantje bodo na zbor prišli postopoma, saj imajo še klubske obveznosti.