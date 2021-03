Strokovnjaki soočili svoja opažanja o poteku epidemije covida-19

Ljubljana, 18. marca - Strokovnjaki z različnih področij so na današnjem spletnem posvetu, ki ga je pripravil Svet za razvoj pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU), razpravljali o poteku epidemije covida-19 pri nas. Beseda je tekla predvsem o smiselnosti ukrepov, pomembnosti interpretacije podatkov pri spremljanju epidemije in zaupanju znotraj družbe.