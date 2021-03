Ralph Fiennes bo uprizoril Eliotovo delo Štirje kvarteti

London, 20. marca - Gledališči Royal Bath in Royal & Derngate sodelujeta pri odrski adaptaciji pesniške mojstrovine T. S. Eliota Štirje kvarteti v režiji in izvedbi priznanega igralca Ralpha Fiennesa. Premiera solo predstave bo najprej v obeh gledališčih maja in junija, poleti pa bo predstava gostovala po Veliki Britaniji, piše britanski The Guardian.