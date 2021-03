Obnova ljubljanske Kajuhove ulice obsežnejša od prvotnih načrtov

Ljubljana, 19. marca - Na Mestni občini Ljubljana so se ob rekonstrukciji Kajuhove ulice na odseku med Letališko cesto in Kavčičevo ulico naknadno odločili za dopolnitev projekta. Frekventno prometnico bodo obnovili vse do križišča s Šmartinsko ulico in uredili površine za pešce in kolesarje, je razvidno iz odgovora enemu od občanov na spletnih straneh občine.