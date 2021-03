Ljubljana, 18. marca - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek bo danes ob 16. uri pred stavbo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na Kotnikovi 5 dal izjavo za medije glede objave končnega poročila računskega sodišča o nabavah medicinske opreme, so sporočili z ministrstva. (STA/AVDIO)