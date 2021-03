V Wimbledonu letos brez dolgih vrst in taborjenja za nakup vstopnic

Wimbledon, 18. marca - Prireditelji največjega teniškega turnirja na svetu v Wimbledonu so sporočili, da zavoljo zdravstvenih in varnostnih ukrepov letošnja prodaja vstopnic ne bo potekala na tradicionalen način. Dolge vrste teniških zanesenjakov, ki so za nakup dragocenega koščka papirja pred All England Clubom taborili več dni, bodo letos strogo prepovedane.