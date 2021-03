Na dnevu slovensko-nemškega gospodarstva za digitalizacijo in obnovo partnerstva z ZDA

Bled/Ljubljana, 18. marca - Današnji dan slovensko-nemškega gospodarstva je bil posvečen digitalizaciji in čezatlantskim trgovinskim odnosom. Kot so povedali sodelujoči, je epidemija tako nemška kot slovenska podjetja spodbudila k hitrejšemu uvajanju digitalnih rešitev. Izpostavili so pomen zaupanja in inovacij ter se zavzeli za obnovo in prenovo odnosov z ZDA.