FAO opozarja na vpliv naravnih katastrof na prehranske sisteme

Rim, 18. marca - Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) v novem poročilu opozarja na vpliv naravnih katastrof, katerih pogostost se v svetu v zadnjih letih povečuje, na kmetijsko-živilske sisteme. Negativne posledice takih dogodkov na gospodinjstva in skupnosti, na regionalni in nacionalni ravni lahko trajajo več generacij.