Ajdovski občini donirali 25 defibrilatorjev

Ajdovščina, 18. marca - Občina Ajdovščina je v krajevne skupnosti in najbolj oddaljene zaselke postopoma nameščala defibrilatorje. Doslej jih je bilo v občini 33, danes pa so jih uradno dodali še 25, ki jih je občini in občanom donirala družba Pipistrel. Zdravstveni dom Ajdpovščina pa bo v prihodnosti z delavnicami poskrbel za izobraževanje o delu z njimi.