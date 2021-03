V Nemčiji in na Poljskem rekordno število okužb z novim koronavirusom

Berlin/Varšava, 18. marca - V Nemčiji in na Poljskem danes poročajo o rekordnem številu okužb z novim koronavirusom. V Nemčiji so v zadnjih 24 urah potrdili 17.504 okužb, kar je največ od 22. januarja, je sporočil Inštitut Roberta Kocha. Na Poljskem so po podatkih ministrstva za zdravje v zadnjem dnevu potrdili 27.278 novih okužb, kar je največ letos.