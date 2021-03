V Španiji legalizirali evtanazijo

Madrid, 18. marca - Španski parlament je danes potrdil zakon, ki omogoča evtanazijo in pomoč pri samomoru. Pri tem bodo veljali strogi pogoji. Španski premier Pedro Sanchez in zagovorniki evtanazije so pozdravili odločitev parlamenta, v katoliški cerkvi pa so izrazili nasprotovanje. Španija je četrta evropska država, ki je legalizirala pomoč pri samomoru.