Mariborski študenti o vplivih digitalizacije na trg dela

Maribor, 18. marca - Mariborska univerza je danes gostila spletno razpravo na temo prihodnosti dela, ki je bila namenjena osveščanju študentov o vplivih digitalizacije na trg dela in varnost ter zdravje pri delu. Dotaknili so se tudi pomena medgeneracijskega sodelovanja, mentorstva in obratnega mentorstva, udeležence pa je nagovoril minister za delo Janez Cigler Kralj.