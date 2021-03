V Kranju se ob sodelovanju ministrstva za obrambo cepljenje seli v vojašnico

Kranj, 18. marca - Množično cepljenje proti covidu-19 se v Kranju v ponedeljek iz občinske stavbe seli v Vojašnico Petra Petriča. Ministrstvo za obrambo in vojašnica sta namreč ugodili prošnji občine in zdravstvenega doma, da se cepilno mesto iz središča Kranja preseli na dostopnejšo in logistično ugodnejšo točko. Gre za prvi primer takšnega sodelovanja v državi.