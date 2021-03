Poezija bo ob svojem dnevu ponovno odmevala po svetu

Ljubljana, 21. marca - Na pobudo Unesca 21. marca obeležujemo svetovni dan poezije. Generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay je v letošnji poslanici zapisala, da poezija predstavlja to, kar smo kot ljudje, ki danes skupaj bivamo, in hkrati skrbi za predajo zapuščine prednikov zanamcem. Po svetu in tudi v Sloveniji ob dnevu potekajo številne literarne prireditve.