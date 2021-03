V Italiji obeležujejo prvi dan spomina na žrtve covida

Bergamo, 18. marca - V Italiji danes obeležujejo prvi nacionalni dan spomina na žrtve covida-19. Osrednjo slovesnost so pripravili v mestu Bergamo, ki je bilo najhuje prizadeto italijansko mesto v prvem valu epidemije covida-19. Premier Mario Draghi je tam odprl Bosco della Memoria (Gozd spomina) in ljudem zagotovil, da država je in bo vedno tu.