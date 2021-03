Ob zaključku ptujske razstave predstavljen katalog del Arjana Pregla

Ptuj, 18. marca - V ptujski mestni galeriji, kjer je od začetka februarja gostovala razstava Iz srca rojena umetnost slovenskega vizualnega umetnika Arjana Pregla, so javnosti predstavili še avtorjev katalog Na platnu. Obsežen katalog obsega Preglova dela zadnjih treh let, ki so bila delno že razstavljena v različnih galerijah v Celju in Ljubljani.