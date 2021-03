V sredo ob 5442 PCR testih potrdili 972 okužb z novim koronavirusom, umrli trije covidni bolniki

Ljubljana, 18. marca - V sredo so v Sloveniji opravili 5442 PCR testov in potrdili 972 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 753. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 462 bolnikov s covidom-19, od tega 85 na oddelkih intenzivne nege. Iz bolnišnic so odpustili 20 oseb, trije bolniki s covidom-19 so umrli.