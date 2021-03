SD vlado poziva k spoštovanju institucionalne avtonomije in uredniške neodvisnosti STA

Ljubljana, 18. marca - V strateškem interesu države je, da ohrani in zaščiti politično neodvisnost in samostojnost dela Slovenske tiskovne agencije (STA), so pred vladno obravnavo poročila o izvajanju zakonskih določb o STA sporočili iz SD. Vlado pozivajo, naj zagotovi financiranje javne službe STA ter spoštuje njeno institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost.