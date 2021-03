Kapitan Gatnik med slovenske bralce še v barvah

Ljubljana, 18. marca - V Sloveniji priljubljena serija knjig o Kapitanu Gatniku ameriškega avtorja in ilustratorja Dava Pilkeyja izhaja že 18 let, pri Mladinski knjigi pa so se odločili, da bodo prigode posebnega superjunaka njegovim oboževalcem ponudili še v barvah. Prve štiri knjige iz barvne serije so že na voljo, v prihodnjih dveh letih pa jih bo izšlo še osem.