Osumljenec nedeljskega umora in poskusa umora na Žalskem v priporu

Celje, 18. marca - Preiskovalni sodnik celjskega okrožnega sodišča je osumljencu nedeljskega umora in poskusa umora na žalskem območju v torek odredil enomesečni pripor, so danes za STA povedali na sodišču. O podaljšanju pripora bo nato odločal senat. 36-letni moški je do smrti zabodel svojo 57-letno mamo, 60-letnega očeta pa je z nožem hudo poškodoval.