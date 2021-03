Podpisana pogodba za prenovo ormoškega vodovoda

Ormož, 26. marca - Ormoški župan Daniel Vrbnjak je danes s Komunalnim podjetjem Ormož in mariborsko nadzorno družbo Proplus podpisal izvajalsko pogodbo o začetku del v četrtem sklopu projekta oskrbe s pitno vodo v porečju Drave. Projekt je vreden slabih 8,5 milijona evrov z davkom na dodano vrednost in bo v celoti zaključen do maja 2023.