Ameriški regulatorji začeli postopke za prepoved kitajskih telefonskih operaterjev

Washington, 18. marca - Ameriški regulatorji so začeli postopke, s katerimi bi lahko v ZDA prepovedali delovanje kitajskih mobilnih operaterjev v državni lasti, so pojasnili v Ameriški zvezni komisiji za komunikacije (FCC). Gre za tri družbe - China Unicom America, Pacific Networks in ComNet -, ki niso uspele dokazati, da njihovo delovanje ni pod vplivom Pekinga.