Amnesty International proti bojkotu SP v nogometu v Katarju

Doha, 18. marca - Gibanja za zaščito človekovih pravic Amnesty International je proti bojkotu nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju prihodnje leto. To bi namreč spodkopalo napredek, ki ga je na tem področju v zadnjih letih napravil Katar v sodelovanju s to in ostalimi organizacijami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.