Po novem pravopisu v imenih krajev tudi mesto in vas pisana z veliko

Ljubljana, 18. marca - Novi slovenski Pravopis 8.0 bo prinesel več novosti, med katerimi bo najbolj vidna poenostavitev pisanja neprve sestavine v večbesednih krajevnih imenih. Tako bi po novem poenotili pisanje krajev v vseh sestavinah po zgledu Škofja Loka in Zidani Most tudi Novo Mesto, Opatje Selo in Stari Trg. Izjema bi bili le predlogi, primer: Most na Soči.