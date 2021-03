Po ugotovitvah informacijskega pooblaščenca policija ne uporablja sistemov za avtomatsko branje registrskih tablic

Ljubljana, 18. marca - Informacijski pooblaščenec je po inšpekcijskem postopku ugotovil, da policija ne uporablja sistemov za avtomatsko branje registrskih tablic, čigar uporaba po odločbi ustavnega sodišča ni dovoljena. Tovrstna ugibanja so se začela pojavljati po poročanju medijev, da so na nekaterih policijskih vozilih opažene kamere, ki so del tega sistema.