Weiler Abrasives lani z nižjo, a bolj dobičkonosno proizvodnjo

Maribor, 21. marca - Mariborsko-zreški proizvajalec umetnih brusov in tehničnih tkanin Weiler Abrasives je minulo leto, ki ga je tudi pri njih zaznamovala pandemija, zaključil z dobro desetino nižjim obsegom proizvodnje, kar pomeni okoli 66 milijonov evrov. Kljub temu so beležili le nekaj nižji dobiček iz poslovanja kot leto prej in se hkrati finančno okrepili.