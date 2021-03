Cvetka Lipuš za STA: V slovenščini pišem, ker seže do najglobljih plasti moje zavesti

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Salzburg, 21. marca - Cvetka Lipuš, ki živi v Avstriji, poezijo piše le v slovenščini. V pisnem pogovoru za STA ob svetovnem dnevu poezije je zapisala, da si pesniškega jezika ni izbrala po parametru odziva. V slovenščini "pišem, ker seže do najglobljih plasti moje zavesti, do otroštva, do mej izrekljivega, do slutenj in čustev, preden jih obarva razum," je pojasnila.