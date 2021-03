Dončić z 42 točkami zrežiral maščevanje proti LA Clippers

Dallas, 18. marca - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v noči iz srede na četrtek z 42 točkami popeljal Dallas Mavericks do zmage s 105:89 proti Los Angeles Clippers in se moštvu iz mesta angelov oddolžil za poraz pred dvema dnevoma. V ligi NBA sta v pretekli noči s svojima moštvoma bila aktivna tudi Goran Dragić in Vlatko Čančar.