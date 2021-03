V Galeriji Velenje na ogled razstava Tanje Pek Predih

Velenje, 18. marca - V Galeriji Velenje bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo oblikovalke in profesorice na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani Tanje Pak z naslovom Predih. Z razstavo Predih/Ko čas zastane, tiho otrpnem do naslednjega vdiha, se Pakova poglablja v občutenja notranjega sveta, je zapisano na spletnih straneh galerije.