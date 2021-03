Azijske borze navzgor

Tokio, 18. marca - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se v današnjem trgovanju zvišali. Vlagatelji so pozdravili boljša pričakovanja ameriške centralne banke glede letošnje gospodarske rasti ZDA in njeno napoved, da bo ohranila sedanjo ohlapno denarno politiko, dokler bo treba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.