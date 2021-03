Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca nevladnih organizacij

Ljubljana, 18. marca - Novinarska konferenca nevladnih organizacij, na kateri bodo Uroš Macerl (društvo Eko krog), Barbara Čenčur Curk (GWP), Miha Stegel (CI Danes) in Maša Cvetežar (Mladi za podnebno pravičnost) opozorili na spremembe zakona o vodah, bo danes ob 10.30 v salonih Orhideja in Iris Hotela Union na Miklošičevi 3, so sporočili iz omenjenih organizacij.