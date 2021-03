Konjičanke presenetile Ježico

Ljubljana, 17. marca - Ekipe v 1. slovenski ženski košarkarski ligi so odigrale 10. krog drugega dela državnega prvenstva. V Slovenskih Konjicah je domača ekipa presenetila favorizirano Ježico, na ostalih tekmah so se zmag veselile igralke Cinkarne Celja, Tosame Ledite in Triglava. Na tekmi v Domžalah je zablestela Urša Žibert, ki je 23 točkam dodala 12 podaj.