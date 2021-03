Newyorške borze končale z rastjo, Dow Jones in S&P 500 rekordno

New York, 17. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, potem ko je ameriška centralna banka Federal reserve (Fed) izdala nekoliko bolj optimistične napovedi glede gospodarske rasti in zaposlovanja v ZDA. Indeksa Dow Jones in S&P 500 sta pri tem dosegla nove rekordne vrednosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.