V svetu Fiha glede načina vodenja fundacije na dveh bregovih

piše Polona Šega

Ljubljana, 31. marca - Člani sveta Fiha so se glede vodenja fundacije znašli na dveh bregovih. Trenja so se zaostrila, potem ko je vlada septembra lani razrešila svojega predstavnika v svetu Simona Švarca, ki je bil predsednik sveta. Korak k umiritvi razmer naj bi bila seja sveta, sklicana za ponedeljek. A se je znova zapletlo, zato so jo morali odpovedati.