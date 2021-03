Demokracija o pravem obrazu nove levice (18. 3.)

Ljubljana, 18. marca - Jože Biščak v komentarju Na večerji s hudičem piše, da smo v zadnjem letu lahko spoznali pravi obraz "nove levice". Medtem ko je Janševa vlada nabavljala in v bolnišnice pošiljala medicinske aparate in zaščitno opremo, so levičarski simpatizerji "kolesarili" in zavestno kršili ukrepe ter "pomagali" širiti covid-19, meni avtor.