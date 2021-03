Umrl je kontroverzni dirigent Metropolitanske opere James Levine

New York, 17. marca - V ZDA so danes potrdili smrt slavnega dirigenta newyorške Metropolitanske opere Jamesa Levina. Umrl je že 9. marca na svojem domu v Palm Springsu v Kaliforniji. Star je bil 77 let. Levinova kariera se je sicer marca 2018 neslavno končala zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju fantov.