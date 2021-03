Phoebe Dynevor bo zaigrala v biografskem filmu o Clarice Cliff

London, 18. marca - Igralka Phoebe Dynevor, ki igra v Netflixovi zgodovinski drami Bridgerton, bo v biografskem filmu The Colour Room upodobila keramičarko Clarice Cliff. Kot so zapisali pri britanski televiziji Sky, bo film umetnico predstavil kot mlado ambiciozno in ustvarjalno tovarniško delavko, ki je tvegala in postala pionirka v britanski lončarski industriji.