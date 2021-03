Državnotožilski svet: Kandidata za evropska tožilca izpolnjujeta vse predpisane pogoje

Ljubljana, 17. marca - V državnotožilskem svetu so danes zavrnili očitke na račun znanja oziroma neznanja tujih jezikov kandidatov, ki so ju predlagali za položaj evropskih delegiranih tožilcev. Kot so sporočili, oba predlagana kandidata izpolnjujeta vse predpisane pogoje, eden od njiju pa s potrdilom izkazuje tudi znanje angleškega jezika na ravni C2.