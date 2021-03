S spletnimi dogodki v pomoč podjetjem pri uvajanju tehnologije blockchain

Ljubljana, 20. marca - Mreža Blockchain Adria v četrtek začenja serijo spletnih dogodkov, namenjenim predstavnikom podjetij, ki se odločajo za uvajanje tehnologije veriženja blokov (blockhain) v poslovne in proizvodne procese. Namen dogodkov je tudi praktično izobraževanje, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.