Ema bo danes predvidoma sporočila odločitev glede AstraZenece

Haag, 18. marca - Evropska agencija za zdravila (Ema) bo danes predvidoma sporočila končno odločitev glede varnosti cepiva proti covidu-19 družbe AstraZeneca. V torek so sicer sporočili, da je od cepiva več koristi kot tveganj, podobno so v sredo sporočili tudi iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).