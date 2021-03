Zorčič v Švici predvsem o covidu-19 in EU

Ljubljana, 17. marca - Ukrepi v boju s pandemijo covida-19 in za okrevanje po njej so predstavljali glavnino pogovorov predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča, ki se je danes na povabilo švicarskega kolega Andreasa Aebija mudil na obisku v Švici. Švicarje so poleg tega zanimali predvsem odnosi z EU in v zvezi s tem prihajajoče predsedovanje Slovenije Svetu EU.