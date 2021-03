Ljubljanska borza: Indeks ob skromnem prometu nekoliko nad izhodiščem

Ljubljana, 17. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,13 odstotka in se ustavil pri 991,85 točke. Posredniki so sklenili za skupno 342.000 evrov poslov, največ z delnicami Krke, in sicer za 122.000 evrov. Njihov tečaj se je zvišal za 0,42 odstotka na 95,80 evra. Pocenile so se le delnice Telekoma Slovenije.