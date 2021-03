Grgič Vitkova: Cepljenje proti covidu-19 trenutno poteka v Sloveniji dvotirno

Ljubljana, 17. marca - Cepljenje proti covidu-19 trenutno poteka v Sloveniji dvotirno - s mRNK cepivi (Pfizer in Moderna) in s cepivom AstraZenece. Do cepljenja s Pfizerjem in Moderno so trenutno upravičeni starejši od 75 let, do AstraZenece pa posebej ranljivi kronični bolniki, diplomati in šolniki, pravi koordinatorica programa cepljenja iz NIJZ Marta Grgič Vitek.