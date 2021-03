Stroka na sestanku na Brdu pozvala politiko k enotnemu nastopu, tovrstni sestanki enkrat mesečno

Brdo pri Kranju, 17. marca - Stroka je pozvala politiko, da v boj proti epidemiji covida-19 stopi poenoteno in da v primeru slabšanja razmer skupaj zavzame stališče, je po sestanku politične in strokovne javnosti dejal minister Janez Poklukar. Predsednik republike Borut Pahor in premier Janez Janša sta sestanek, ki bo odslej potekal vsaj enkrat mesečno, ocenila za koristnega.