Von der Leynova: Rešitev za razlike glede cepiv pospešena dobava 10 milijonov odmerkov Pfizerjevega cepiva

Bruselj, 17. marca - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predlaga, da se različni položaji članic EU pri dostopu do cepiv zaradi njihovih različnih odločitev pri razdeljevanju odmerkov uravnotežijo pri razporejanju dodatnih desetih milijonov odmerkov cepiva BioNTecha in Pfizerja, ki so jih preusmerili iz druge polovice leta v drugo četrtletje.