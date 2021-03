Rusija kritična do britanskih načrtov za povečanje jedrskega orožja

Moskva, 17. marca - Kremelj je danes sporočil, da obžaluje odločitev Velike Britanije glede povečanja količin jedrskega orožja, potem ko je London v torek razkril načrte, da bo okrepil število jedrskih konic s 180 na 260 do konca desetletja. Odločitev škoduje mednarodni stabilnosti, so prepričani v Kremlju. Kritični so tudi v Iranu.