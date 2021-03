Socialni prispevki samozaposlenih v kulturi po novem všteti med prihodke

Ljubljana, 18. marca - Samozaposleni v kulturi, ki jim prispevke za socialno varnost plačuje država in ki so t.i. normiranci, opozarjajo, da bodi deležni drugačne davčne obravnave. Ker bodo po novem zanje prispevki za socialno varnost všteti v davčno osnovo, bodo morali plačevati višjo dohodnino. Kot so pojasnili na Fursu, gre le za uskladitev z veljavno zakonodajo.